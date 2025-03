Clube Correio Braziliense: conheça os benefícios e vantagens

Ana comemora as vantagens, a começar pelos descontos no teatro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Clube Correio Braziliense agora é uma multiplataforma com o objetivo de entregar variados tipos de experiência a quem assina o jornal. O Clube Correio Braziliense é uma novidade que engloba quatro pilares: conteúdo, benefícios, tecnologia e comunicação. A ideia é oferecer descontos, benefícios e cashbacks — programa de recompensas que permite ao consumidor receber parte do valor gasto em uma compra — em todos os produtos e serviços adquiridos pelo app, que está disponível nas lojas de aplicativo para Android e iOS.

Na plataforma, estão disponibilizadas vantagens e descontos em estabelecimentos de quatro segmentos: saúde e bem-estar, educação, entretenimento e gastronomia. "Por um lado, ajudamos os brasilienses a acessarem os lugares mais bacanas de Brasília com economia", destaca a coordenadora de marketing do Clube, Fabiana Araujo. "Por outro, apoiamos o empreendedor com mídia on e off levando o público aos estabelecimentos e sendo um conector de interesses", completa.

O layout do aplicativo foi idealizado pensando na praticidade para atender do jovem ao idoso. "A tecnologia do cashback, por exemplo, vem como uma carteira digital que vai contabilizar cada uma das compras dos assinantes nas principais marcas e trazer parte do valor da compra de volta para a carteira", explica Fabiana. "Com esse acúmulo de valores das compras feitas em todos os estabelecimentos, é possível sacar Pix para pagar outras contas, pagar a assinatura ou trocar por pontos na companhia aérea Azul", acrescenta.

Assinante do Correio desde 2002, a servidora pública Lívia Mourão Gontijo, 46 anos, ficou animada com as novas possibilidades. "Benefícios e cashback estão em alta. Isso ajuda muito. Quem não quer um desconto, não é mesmo?", observa. "O aplicativo é bastante intuitivo e fácil de usar. Todas as informações estão bem explicadas com linguagem simples, o que facilita o entendimento", continua.

Lívia já utilizou os descontos disponíveis para fazer compras na Amazon e pretende usar cashback em breve. "Achei excelente a ideia do aplicativo. O Correio Braziliense faz parte da minha história. Meu pai sempre comprava o jornal. Quando comecei a trabalhar, fiz a assinatura e sempre renovo", conta.

"Intuitivo e fácil de usar", avalia Lívia, assinante desde 2002 (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A agente de trânsito Ana Karenina Alencar, 48 anos, assina o Correio há dez anos e também celebrou o novo clube de vantagens. "Eu adoro teatro e, neste fim de semana, já vou aproveitar o desconto para adquirir ingresso para o espetáculo A última sessão de Freud", adianta. "Eu gostei muito quando criaram o Instagram do clube, acho que ficou mais dinâmico, a gente fica mais por dentro dos eventos da cidade. Gosto muito dos sorteios também, já até ganhei um ingresso para ir ao cinema", comemora.

Parceiros

Entre as principais marcas parceiras, estão Magalu, Nike, Carrefour, Shopee, Drogasil, Burguer King, entre outras. "Realizamos uma curadoria dos estabelecimentos baseada na qualidade, credibilidade e desejo dos assinantes. Exploramos todas as regiões administrativas para que o assinante sempre tenha benefícios próximos à própria residência. O app tem essa funcionalidade de mostrar o que tem perto do assinante por meio da localização do celular", detalha Fabiana Araujo.

Além de grandes marcas, o Correio também tem parceria com empreendedores locais que oferecem serviços nas áreas da educação, saúde e bem-estar. É o caso do estúdio Yontra Yoga Brasília, no Sudoeste. Além de oferecer aulas de yoga e meditação, dispõe principalmente de um espaço para acolhimento, partilha e reflexão.

O assinante tem desconto no Yantra Yoga Estúdio para várias atividades (foto: Helton Azevedo)

"Trata-se de uma proposta nova, em que usamos a meditação como terapia para assuntos como angústia, ansiedade, depressão, para não apenas tratar mas para oferecer uma nova visão para a vida", explica Helton Azevedo, proprietário do estúdio. "A parceria com o Correio Braziliense acontece há algum tempo, oferecemos desconto na mensalidade aos assinantes. Hoje, estamos iniciando uma parceria mais forte, com mais descontos", comemora.

Há também opções de descontos em estabelecimentos educativos, como a Supera — escola de ginástica para o cérebro —, que oferece um curso focado na estimulação cognitiva. As aulas envolvem um conjunto de exercícios e atividades direcionadas ao fortalecimento das funções cerebrais, como memória, raciocínio lógico, concentração e criatividade. "Nosso método é voltado para todas as idades, desde crianças, que se beneficiam com o desenvolvimento escolar, até adultos que buscam uma melhor performance profissional.

O Supera, escola de estimulação cognitiva, é parceiro do Correio e oferece descontos (foto: Arquivo pessoal)

Estou muito satisfeita com a parceria com o Correio. Além de ser uma plataforma respeitada e de grande alcance, o clube tem permitido que nossa empresa alcance um público mais diverso e interessado em cuidar da saúde mental e cognitiva", celebra a empresária Sheila Voos, da Supera Jardim Botânico.

"A parceria tem nos proporcionado maior visibilidade e fortalecido nossa presença no mercado, além de ser uma excelente maneira de conectar pessoas a um serviço tão importante como a estimulação cognitiva", enfatiza Sheila. "O Clube de Assinantes do Correio é uma excelente oportunidade de mostrar a importância da estimulação cognitiva para o desenvolvimento pessoal e a melhoria da qualidade de vida", complementa.