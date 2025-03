Evento de MMA movimenta Brasília neste sábado (22/3)

Flayer de divulgação do evento que acontece sábado(22), a partir das 18h no Nilson Nelson. - (crédito: Agência Brasília)

O Jungle Fight 135, maior evento de MMA da América Latina, será realizado neste sábado (22/3) em Brasília, no Ginásio Nilson Nelson, a partir das 18h. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser adquiridos on-line.

A edição contará com duas disputas de cinturão na categoria peso-mosca (57kg). No feminino, a brasiliense Caroline Foro enfrentará a argentina Esquer Sofia. Já no masculino, João Pedro Saldanha, ex-campeão peso-galo, medirá forças com Wagner Reis, ex-campeão peso-mosca.

Além das lutas principais, o evento reunirá atletas do Distrito Federal, de outros estados e de países da América Latina. O Jungle Fight 135 terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo canal Combate.

Com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, o evento busca fortalecer o cenário do MMA na capital e valorizar os talentos locais.

