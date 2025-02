Susto! Jiboia é resgatada em área residencial do Jardim Botânico

Na manhã deste domingo (9/2), a equipe do Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal (BPMA) resgatou uma jiboia que estava no topo de uma árvore em uma residência, localizada no Condomínio Mansões Itaipu, no Jardim Botânico.

Apesar de a serpente não representar perigo direto, a proximidade dos galhos com a varanda da casa, onde havia crianças pequenas e animais de estimação, motivou a decisão pelo resgate. Além disso, a moradora, que acionou o batalhão, estava em crise de ansiedade diante da situação, por isso, a necessidade de uma ação rápida e segura.

Utilizando os equipamentos adequados, com técnica e cautela, os policiais capturaram a serpente sem causar danos ao animal. Após o resgate, a jiboia foi avaliada e constatou-se que está saudável. O animal foi solto em uma área de preservação adequada para sua espécie, longe de áreas habitadas.

A Polícia Militar Ambiental reforça que as serpentes são fundamentais para o equilíbrio ecológico e, em caso de encontro com algum animal silvestre, a recomendação é não tentar manuseá-lo e acionar a equipe especializada. Para chamar o batalhão, basta ligar para o número 190 da Polícia Militar. Confira o vídeo do momento do resgate: