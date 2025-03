Homem morre após capotar veículo em Água Quente

Um homem, de aproximadamente 50 anos, morreu na manhã deste domingo (23/3) após capotar o veículo que dirigia na DF 280, que liga o Distrito Federal a Santo Antônio do Descoberto, no Goiás. A identidade da vítima não foi divulgada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 9h58, empenhando duas viaturas. Chegando ao local, os militares encontraram o carro, um Fiat Uno de cor prata, tombado de lado, após colidir com um poste de energia pública. A vítima apresentava fratura exposta no membro inferior direito e, após avaliação, foi constatada ausência de sinais vitais e lesões incompatíveis com a vida.

Além disso, foi identificada a presença de um transformador de distribuição de energia caído próximo ao poste atingido, o que representava risco de eletrocussão. A Neoenergia foi acionada para realizar o desligamento da rede de energia e garantir a segurança da equipe e de eventuais pessoas nas proximidades.