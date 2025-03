Foragido com mais de 15 passagens é preso no Riacho Fundo 2

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu na noite deste sábado (22), um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite deste sábado (22/3), um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. A abordagem aconteceu no Riacho Fundo 2 e foi feita por equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 48 e GTOP 47), com apoio do serviço de inteligência da corporação.

O homem tem mais de 15 passagens pela polícia e mais de 20 anos de pena para cumprir. Ele foi detido e levado à 27ª Delegacia de Polícia. A Polícia recolheu um veículo ao pátio do Detran-DF e apreendeu um celular.



