Dupla é detida por furto em farmácia de Ceilândia nesta segunda

Um homem de 37 anos e um adolescente de 17 foram detidos na madrugada desta segunda-feira (24/3) suspeitos de furtar uma farmácia na QNN 22, em Ceilândia. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a dupla fazia parte de um grupo que arrombou o estabelecimento e levou dezenas de produtos.

A equipe de Rádio Patrulha do 8º Batalhão flagrou os suspeitos quando retornavam ao local para furtar mais itens. O adolescente atuava como vigia do lado de fora, enquanto o homem estava dentro da farmácia. Com o menor, os policiais encontraram uma faca e diversos produtos furtados foram recuperados.

O jovem foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II) e o adulto foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde foi autuado por furto e corrupção de menores.