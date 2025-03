Homem sofre choque elétrico e cai de posta no Sol Nascente

Um homem de 29 anos sofreu um choque elétrico e caiu de uma altura de aproximadamente 2,5 metros na tarde desta segunda-feira (24/3), no Sol Nascente.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima apresentava suspeita de fratura no fêmur direito, um inchaço na testa e um corte na boca. Após os primeiros socorros, foi estabilizada e encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Segundo a Neoenergia, a vítima acessava irregularmente a rede elétrica do local, para realizar uma ligação clandestina. A distribuidora de energia reforçou que “apenas eletricistas estão autorizados a realizar serviços na rede elétrica do Distrito Federal”.

Segundo CBMDF, acidentes envolvendo choques elétricos figuram entre as principais ocorrências atendidas , ao lado de queimaduras, intoxicações, quedas e afogamentos. Em 2024, o Corpo de Bombeiros registrou 233 chamados dessa natureza.

Os socorristas alertam que a maioria dos acidentes com eletricidade pode ser evitada com ações simples, como a manutenção periódica da rede elétrica por profissionais qualificados, o cuidado com fios desencapados ou emendados, a utilização de protetores de tomada, a prevenção contra sobrecarga em extensões e a atenção redobrada ao realizar reparos elétricos, sempre desligando a chave geral e priorizando o aterramento dos aparelhos.