Homenagem a Sarney reúne autoridades da política e da Justiça na CLDF

A sessão solene em homenagem ao ex-presidente José Sarney reuniu autoridades de destaque na política e na Justiça brasileira nesta terça-feira (25/3), no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A cerimônia concede o título de Cidadão Honorário de Brasília a Sarney. Segundo o desembargador do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT) Roberval Belinati, trata-se de um "reconhecimento justo e oportuno".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Sarney é, sem dúvidas, um dos políticos mais importantes da história do Brasil. Confesso minha surpresa ao saber que Sarney ainda não havia sido agraciado com o título de Cidadão Honorário de Brasília. O presidente dedicou grande parte de sua vida pública à capital federal", declarou Belinati, que fez um balanço da trajetória do político.

Além de José Sarney, do presidente da casa, Wellington Luiz, e de Belinati, compõem a mesa de honra do plenário o ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal de Contas do DF (TCDF) Manoel de Andrade, o senador Eduardo Gomes (PL) e o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB). Também participam da cerimônia ex-governadores, como José Roberto Arruda e Agnelo Queiroz.

Homenagem

A cerimônia remete ao dia 15 de março de 1985, quando Sarney assumiu a Presidência da República após o falecimento de Tancredo Neves, encerrando 21 anos de regime militar no país. O momento marca os 40 anos da redemocratização.

Leia também: 5 livros para compreender o período da Ditadura Militar no Brasil

Nascido em Pinheiro, Maranhão, José Sarney é descendente de tradicional família do Estado do Maranhão. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, participou da política estudantil no Estado, chegando à presidencia da União Maranhense dos Estudantes.

Sarney foi deputado federal, governador do Maranhão, senador e presidente da república. Participou da chapa que elegeu Tancredo Neves e finalizou esse regime. Durante seu mandato na presidência da república, entre 1985 e 1990, foi aprovada a Constituição Federal de 1988.