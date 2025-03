Homem morre atropelado em Brazlândia; motorista foge sem prestar socorro

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado na BR-080, em frente ao Centro de Atendimento Juvenil Especializado (Caje), em Brazlândia. O fato ocorreu na noite de quarta-feira (26/3). O motorista suspeito de atropelá-lo e fugir sem prestar socorro ainda não foi encontrado.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local do acidente, a vítima, que estava caída na rodovia, estava com várias lesões graves no corpo e não apresentava sinais vitais.

Ainda não se sabe as circunstâncias do caso, investigado pela 18ª Delegacia de Polícia, em Blazlândia. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e a

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Há uma semana, em 19 de março, uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada na via N2, próximo ao viaduto da Esplanada, na Vila Planalto. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada e encontrou pequenos destroços do veículo no local do acidente. O suspeito fugiu sem prestar socorro.