Assinado decreto que garante gratuidade no Zoo e no Jardim Botânico

Foi assinado, pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), o decreto que autoriza a liberação da entrada gratuita aos domingos e feriados no Zoológico e no Jardim Botânico de Brasília. Na tarde de quarta-feira (26/3), o chefe do Executivo se reuniu com secretários do governo, comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e consultores jurídicos para alinhar ações e garantir o bom funcionamento do programa. A novidade deve ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nos próximos dias.

Segundo o Governo do DF (GDF), o programa Lazer para Todos visa promover a inclusão social, a educação ambiental e o lazer para a população, que ainda poderá usar o transporte público gratuitamente nestes dias, conforme o estabelecido no programa Vai de Graça. A execução destas ações ficará a cargo da Secretaria de Meio Ambiente (Sema-DF), do Jardim Botânico de Brasília e do Zoológico de Brasília.

A ideia é que seja feito um evento-teste antes da gratuidade passar a valer. Além disso, Ibaneis determinou que sejam feitas as benfeitorias necessárias nos dois lugares para que a população possa usufruir dos espaços da melhor forma possível.

“Nós vamos reforçar as equipes de servidores desses lugares e também o policiamento e a presença do Corpo de Bombeiros. Cuidaremos também da divulgação, tanto do Zoológico e do Jardim Botânico, como da gratuidade em si. É preciso mostrar como chegar nesses lugares e o que eles têm a oferecer”, afirmou o governador.

A novidade foi compartilhada pelo governo da última sexta-feira (21/3), quando foram apresentadas as atrações previstas para o aniversário de 65 anos de Brasília. A isenção do pagamento começa a valer a partir do aniversário de Brasília, após o chefe Executivo assinar o decreto.

Alinhamento

Atualmente, a entrada para o Jardim Botânico de Brasília (JBB) custa R$ 5 por pessoa. O local funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Já no Zoológico de Brasília, o ingresso varia entre R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira). O local fica aberto de terça-feira a domingo e nos feriados, das 8h30 às 17h.

De acordo com Wallison Couto de Oliveira, diretor-presidente do Zoo, e espaço recebe em média de 3 mil a 6 mil visitantes aos domingos. A expectativa é que esse número possa até dobrar com a gratuidade. “Estamos trabalhando no Zoológico para atender esse projeto, inclusive com reformas e outros lançamentos que teremos”, disse.

Já o diretor-presidente do Jardim Botânico, Allan Freire Barbosa da Silva, calcula que 1,5 mil pessoas visitem a estrutura aos domingos, que já vem passando por um teste de gratuidade neste mês de março, quando o local comemora 40 anos. A tendência, no entanto, é que essa média mais do que dobre. “Na terça-feira de Carnaval, recebemos 4 mil pessoas, inclusive gente que nunca tinha ido lá. Temos tido uma boa experiência neste mês de março, com a entrada gratuita em comemoração aos 40 anos do Jardim Botânico”, ressaltou.

A gratuidade de entrada nos estabelecimentos será exclusivamente aos domingos e feriados, sendo estes nas seguintes datas:

· 1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional);

· Paixão de Cristo – Data móvel (feriado nacional);

· 21 de abril – Aniversário de Brasília (feriado distrital) e Tiradentes (feriado nacional);

· 1º de maio – Dia do Trabalhador (feriado nacional);

· 7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional);

· 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

· 2 de novembro – Finados (feriado nacional);

· 15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional);

· 20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

· 30 de novembro – Dia do Evangélico (feriado distrital);

· 25 de dezembro – Natal (feriado nacional).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Histórico

O Zoológico de Brasília foi inaugurado em 1957, é a primeira instituição ambientalista do DF e tem como foco a educação ambiental e a conservação da fauna brasileira. Ele abriga cerca de 600 animais de 180 espécies, incluindo aves, répteis e mamíferos, e destaca-se pelo trabalho de conservação e pesquisa, além de ser um importante ponto de lazer, com atrações como o Museu de Ciências Naturais, borboletário, áreas para piquenique e playground.

Criado em 1985, o Jardim Botânico de Brasília (JBB), por sua vez, é uma das principais áreas de conservação do Cerrado e promove educação ambiental, pesquisa científica e lazer por meio de trilhas, jardins temáticos e espaços de visitação.

Com informações da Agência Brasilia.