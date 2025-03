Ibaneis confirma ônibus e metrô gratuitos neste sábado (29/3)

Em postagem na rede social X (antigo Twitter), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, na tarde desta quinta-feira (27/3), a gratuidade das passagens de ônibus e do metrô no sábado (29/3). A iniciativa é do programa Vai de Graça e o motivo é a final do Candangão 2025, que será disputada pelas equipes do Gama e do Capital, no Mané Garrincha, às 16h deste sábado (29/3).Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os passageiros podem utilizar Cartão Mobilidade, Vale-Transporte, PcD, Idoso ou Passe Livre Estudantil para a liberação automática na catraca. Quem não tem nenhuma das opções poderá usar cartões de crédito e de débito, sem qualquer cobrança. "Quero incentivar o esporte na nossa cidade e dar a oportunidade para que todos possam participar dessa grande festa de Brasília", disse o governador por meio das redes sociais.

O Capital se classificou em cima do Ceilândia pelo placar agregado de 3x2. Já o Gama, vem de um jogo contra o seu rival, Brasiliense, que gerou confusão no Estádio Elmo Serejo Farias, na noite desta quarta-feira (26/3). No placar agregado, o alviverde ganhou de 3x0. Agora, as duas equipes se enfrentam em jogo único, valendo a taça do Campeonato Brasiliense 2025.