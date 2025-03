Vaga de supervisor de tesouraria em Ceilândia oferece salário de R$ 7 mil

As Agências do Trabalhador disponibilizaram 724 vagas de emprego nesta sexta-feira (28/3), com salários que variam entre R$ 1.518 e R$ 7 mil. A oportunidade com a maior remuneração é para o cargo de supervisor de tesouraria, em Ceilândia Norte.

A vaga tem remuneração de R$ 7 mil e exige ensino superior completo em gestão financeira e experiência comprovada na área. Também estão abertas 104 vagas para auxiliar de cozinha, com salários de até R$ 1.800. As oportunidades estão distribuídas entre o Sudoeste, Águas Claras, São Sebastião e Guará, sendo cinco delas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Não é exigida experiência prévia para concorrer às vagas.

Para se candidatar, os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro também pode ser utilizado para futuras oportunidades, já que o sistema cruza os dados dos candidatos com o perfil buscado pelas empresas.