Atrações gratuitas aos domingos atrai visitantes de todo o DF

A surpresa pelo tamanho dos parques foi um dos principais sentimentos de quem visitou o Jardim Botânico de Brasília e o Zoológico de Brasília ontem, pela primeira vez. A entrada gratuita foi o principal motivador para que os brasilienses curtissem os espaços dedicados à preservação da natureza.

Em um grupo de 10 pessoas, os estudantes e amigos Cauã Oliveira, 16 anos, Sara Cristina, 20, e Rodrigo Coelho, 17, aproveitaram a medida, somada à isenção no transporte público, para conhecer o Zoológico. "É um programa diferente, e quando a gente soube que não precisaria do ingresso, resolvemos aproveitar para conhecer um lugar novo em Brasília. É legal, porque famílias que não costumam sair de casa têm mais uma opção de lazer gratuita", comenta Sara.

Rindo e falando sobre os animais que gostaram de ver, Rodrigo e Cauã destacam a importância de manter as medidas. "A população precisa disso, ter acesso a cada vez mais lugares e um transporte que elas possam usar para se divertir e não só trabalhar ou estudar", completou Rodrigo.

Outros visitantes, como a advogada Vanessa Borges, 46, o funcionário público Valter Cerqueira, 35, e os filhos do casal, Sofia e Vithor Borges, 10 e 4, foram pegos de surpresa pela novidade. "Tínhamos combinado de vir com um grupo de amigos e só ontem à noite é que descobrimos que seria grátis. Aproveitei e contei para o pessoal, o que serviu de incentivo para que mais pessoas viessem", afirma Vanessa.

Pela primeira vez no Zoo, Sofia e Vithor encontraram os animais preferidos logo no início, os felinos, mais precisamente a onça pintada, que encanta as crianças. Eles chegaram cedo, 8h30, assim que os portões se abriram, e os planos eram de curtir ao máximo até o início da tarde.

O mesmo aconteceu com a psicóloga Adriana Elisa Costa Carvalho, 37, e com Kardec Silva Santos, 41. O casal costuma visitar o zoológico com frequência, com os filhos, os estudantes Davi e Gael Santos Carvalho, 8 e 6, que gostam muito do passeio e das capivaras que circulam por todo o parque.

"Estamos sempre aqui, e acho essa medida excelente, ela vai ajudar até mesmo a incentivar o comércio aqui dentro, que muitas vezes está vazio. Vai ajudar os comerciantes, oferecer mais cultura para a cidade e permitir acesso a quem não pode pagar", comemorou Elisa.

Encanto

No Jardim Botânico, a quantidade de famílias com crianças e grupos de amigos também chamou a atenção. Os estreantes eram muitos, mas a maioria garantiu que o encanto com o parque vai transformá-los em visitantes assíduos. A secretária Fernanda Morais de Siqueira, 42, estava curtindo um dos parquinhos novos do Jardim Botânico com a neta Liz Siqueira, seis meses.

Elas estavam acompanhadas de toda a família, que aproveitou para comemorar o "mêsversário" da bebê e conhecer um lugar novo onde as crianças possam brincar. "Sempre que vamos passear é um gasto grande, a gratuidade do ingresso e do transporte contribui muito e incentiva que as pessoas saiam de casa e possam conhecer lugares tão lindos", contou.

Os brasilienses Esther Costa, 29, médica, e Rodrigo Pereira, bancário, 32, nunca tinham visitado o Jardim Botânico. Alguns amigos já tinham sugerido, mas foi somente vendo a divulgação da programação de aniversário do parque e da gratuidade, que o casal lembrou do espaço. Eles aproveitaram o domingo de sol para curtir com o filho Pedro Pereira, 2 anos e meio, e claro, com avó coruja, Vanessa Pereira, 57, que afirma com orgulho que o título é sua profissão. "Avó em tempo integral".

Vanessa conta que, em 43 anos morando na capital, não acredita que ainda não conhecia um lugar tão bonito e cheio de natureza. O jovem casal também se surpreendeu, e Esther revela que está considerando o Jardim Botânico o local ideal para comemorar o aniversário de três anos de Pedro.

Lazer para todos

Esse foi o primeiro domingo desde a publicação do decreto que autoriza a liberação da entrada gratuita aos domingos e feriados nos parques, assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). O resultado foram estacionamentos lotados e muita gente espalhada pelos espaços verdes.

Tanto o Jardim Botânico quanto o Zoológico se prepararam para a data, garantindo um aumento no efetivo de segurança e de funcionários e, apesar do grande volume de visitantes, até o fechamento desta reportagem nenhum incidente foi reportado.

Atualmente, a entrada para o Jardim Botânico custa R$ 5 por pessoa. O local funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

Já no Zoológico, o ingresso varia entre R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira). O local fica aberto de terça-feira a domingo e feriados, das 8h30 às 17h.

A medida faz parte do programa Lazer para Todos, criado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para promover a inclusão social, a educação ambiental e o lazer para a população, que ainda poderá usar o transporte público gratuitamente nesses dias, conforme o estabelecido no programa Vai de Graça.

A execução destas ações ficará a cargo da Secretaria de Meio Ambiente (Sema-DF), do Jardim Botânico e do Zoológico.