Motociclista fica ferido após sofrer acidente na Asa Sul

Na tarde deste domingo (30/3), um motociclista de 37 anos ficou ferido após sofrer um acidente no Eixinho Sul, em frente ao Banco Central. A vítima caiu da moto enquanto percorria a via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando os socorristas chegaram no local, encontraram o motociclista no chão.

Segundo a corporação, a vítima apresentava ferimento extenso e profundo na coxa esquerda, com intenso sangramento que, de acordo com o CBMDF, foi rapidamente contido pelos socorristas.

O motociclista foi transportado, consciente e orientado, para o Hospital de Base pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que apoiou a ocorrência. A moto da vítima ficou aos cuidados de seus familiares. As causas do acidente não são conhecidas.