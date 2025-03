Sessões do musical dos Paralamas são canceladas por problemas técnicos

Musical sobre Paralamas do Sucesso está em cartaz no Rio - (crédito: ANDRE WANDERLEY)

O musical dos Paralamas do Sucesso, que aconteceria neste final de semana (28, 29 e 30/3) no Teatro Nacional, teve todas as sessões canceladas devido a problemas técnicos na Sala Martins Pena. O espetáculo Vital, o musical dos Paralamas já havia sido adiado na sexta-feira (28/3) e, neste domingo (30/3), a produção anunciou o cancelamento definitivo das apresentações.

Os ingressos adquiridos serão automaticamente cancelados e os valores ressarcidos pela plataforma Sympla.

Estreia de musical é cancelada por problemas técnicos no Teatro Nacional (foto: Divulgação)

O problema teve início na última terça-feira (25/3), quando uma goteira atingiu a sala Martins Pena, alagando o tablado de madeira. Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a causa foi um vazamento decorrente de uma falha em uma das bombas da caixa d’água.

“Tivemos um problema simples, que foi rapidamente resolvido. Tanto que não houve impedimentos para a realização da programação do teatro. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional ensaiou, se apresentou e, atualmente, a montagem de outro espetáculo está sendo finalizada”, afirmou, em nota, o secretário Cláudio Abrantes.

Apesar da declaração oficial, a produção do musical optou pelo cancelamento das sessões, priorizando a segurança do público e da equipe. Ainda não há informações sobre novas datas para o espetáculo.