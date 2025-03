Domingo (30/3) de passeio grátis no Jardim Botânico e no Zoológico

Estacionamentos lotados e visitantes conhecendo o Zoológico e o Jardim Botânico de Brasília marcaram este domingo (30/3), o primeiro desde a assinatura do decreto que autoriza a liberação da entrada gratuita aos domingos e feriados nos parques.

A medida faz parte do programa Lazer para Todos criado pelo Governo do DF (GDF), para promover a inclusão social, a educação ambiental e o lazer para a população, que ainda poderá usar o transporte público gratuitamente nestes dias, conforme o estabelecido no programa Vai de Graça. A execução destas ações ficará a cargo da Secretaria de Meio Ambiente (Sema-DF), do Jardim Botânico de Brasília (JBB) e do Zoológico de Brasília.

30/03/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Final de semana de Zoológico com entrada gratuita para a população. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

As amigas Gabrielle Alves, 33 anos, e Michelle Oliveira, 46, servidoras, não conheciam o Jardim Botânico e quando viram a divulgação dos eventos de aniversário do parque e a gratuidade, resolveram aproveitar. Elas foram com outros amigos e Michelle levou a filha, a estudante Pietra Gabriela Alves de Oliveira Silva, 10.

“Nunca tinha vindo e é muito legal essa iniciativa da gratuidade. Mesmo que o ingresso não seja tão caro, a divulgação acaba fazendo com que as pessoas tenham vontade de conhecer e motiva quem não quer gastar”, acredita Michelle.

Gabrielle faz coro a amiga e comenta que já conhecia o JBB, mas não visitava há muitos anos. “É legal porque permite que mais pessoas tenham acesso a esses espaços tão bons”, completa.

Levando as filhas Beatriz Condes, 1 ano e 3 meses, e Isabela Lima, 11 meses, para o Zoo pela primeira vez, as irmãs Fernanda Condes, 29, concurseira, e Adriana Lima, 31, designer gráfica, lembraram os momentos que viveram na infância, quando visitavam o parque com os pais.

Para elas, é um privilégio poder dividir essas memórias ao mesmo tempo em que criam novas com as filhas e os maridos. “É muito legal estar aqui com elas depois de quase 15 anos e pensar que elas podem viver um momento semelhante quando forem mais velhas”, comenta Fernanda.

30/03/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Final de semana de Zoológico com entrada gratuita para a população. Irmãs Adriana Lima e Fernanda Condes com família (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os maridos, o advogado Mário Condes, 28 e o consultor de TI Arnoldo Lima, 29, além de curtir a estreia das filhas no zoológico, chamaram as mães para curtirem as netas. Ana Maria Monteiro, 49, secretária executiva, e Lilian Azeredo, 55, professora estavam nas nuvens.

“Caí da cama só para isso, é uma experiência ímpar! E esse tipo de espaço é muito importante para o desenvolvimento das crianças, é bacana a iniciativa da gratuidade, para incentivar as pessoas”, completa Ana Maria.

30/03/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Final de semana de Zoológico com entrada gratuita para a população. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Gratuidade

A previsão inicial era de que a gratuidade nos parques passasse a valer somente a partir do fim de semana que antecede o aniversário de Brasília, que cai em uma segunda-feira, mas o decreto, publicado na última quinta (28/3) no Diário Oficial (DODF) determinou que a medida passasse a valer a partir da publicação.

A gratuidade é exclusiva aos domingos e feriados, assim como acontece com o transporte público.