Mais ônibus para a UnB: partidas a cada dois minutos e 21 viagens a mais

Os estudantes da Universidade de Brasília (UnB) terão mais opções de ônibus, a partir desta segunda-feira (31). A Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF) determinou um aumento na oferta de coletivos da linha 0.110, que liga a Rodoviária do Plano Piloto ao campus Darcy Ribeiro. Nos horários de pico pela manhã, os veículos da 0.110 sairão a cada dois minutos.

Com a mudança, serão 21 viagens a mais na linha 0.110, totalizando 249 partidas diárias. Somadas às 54 viagens da linha 110.2, o transporte vai realizar 303 viagens por dia, com o objetivo de beneficiar mais de 18 mil alunos da universidade.

Ajustes



Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, a linha 0.110 é a que mais realiza viagens diárias no sistema de transporte coletivo do DF. "A Semob faz o monitoramento constante das linhas da UnB e todo início de período letivo a gente faz os ajustes necessários para atender à demanda. Já alteramos o itinerário na viagem de volta para reduzir o tempo de retorno dos ônibus, já alteramos o sistema de embarque na Rodoviária para agilizar as saídas dos veículos, e estamos sempre aumentando a oferta de viagens para melhorar o atendimento aos estudantes”, disse Zeno.

O sistema de embarque da linha 0.110 é diferente do convencional. Antes mesmo do ônibus chegar à plataforma B da Rodoviária do Plano Piloto, os estudantes podem validar seus cartões em equipamentos instalados no solo do terminal. Em seguida, aguardam o transporte em um espaço exclusivo, com acesso prioritário para passageiros que necessitam.

Quando o ônibus estaciona, os alunos podem entrar por qualquer uma das portas traseiras, sem precisar passar pela catraca. Segundo a Semob, esse esquema agiliza o embarque, reduz o intervalo entre as viagens e garante uma chegada mais rápida à universidade.

Integração



Além das linhas 0.110 e 110.2, os universitários contam com a integração na Rodoviária do Plano Piloto, conectando-se à ônibus para todo o DF, ao metrô e ao sistema BRT. Outras 30 linhas diretas atendem estudantes de diversas regiões, como Samambaia, Riacho Fundo, São Sebastião, Sobradinho, Planaltina, Ceilândia, Taguatinga, Itapoã e Gama. Juntas, essas linhas oferecem 280 viagens diárias, garantindo opções de transporte para quem se desloca de diferentes pontos do DF até a UnB.