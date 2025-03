Vídeo: fogo em poste assusta no Pistão Sul, em Taguatinga

Chamas em um poste no Pistão Sul, em Taguatinga, assustaram quem passava pelo local na tarde desta segunda-feira (31/3). Vídeo registrado por um pedestre mostra o fogo consumindo a estrutura. Ninguém ficou ferido.

A Neoenergia, fornecedora de energia no Distrito Federal, informou em nota que a equipe da empresa está no local trabalhando na reconstrução da rede elétrica, que segundo a pasta foi afetada após foco de incêndio vindo dos cabos de telecomunicações no poste.



“Esses cabos presentes nos postes pertencem às empresas de telecomunicações, que são responsáveis pela instalação e manutenção dos seus próprios fios. Cabe à Neoenergia, conforme regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o compartilhamento dos postes de distribuição de energia para uso dessas empresas”, complementou a Neoenergia.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho