Mulher fica ferida após colidir contra caminhão na BR-070

Uma mulher de 39 anos ficou ferida após colisão entre um carro e um caminhão na BR-070, na madrugada desta segunda-feira (31/3). O acidente ocorreu por volta das 5h12, nas proximidades do Mercadão das Bebidas. Além disso, o carro pegou fogo.

Siga o canal do Correio no Whatsapp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a condutora do Fiat Siena saiu sozinha do veículo antes da chegada da equipe de resgate. Ela apresentava sangramento nasal, náuseas, um corte no lábio superior e dores no pescoço, mas estava consciente, orientada e em estado estável.

Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). As causas do acidente não foram divulgadas.