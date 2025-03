Homem é preso em Ceilândia por armazenar pornografia infantil

Diversos pendrives foram apreendidos na residência do autor do crime - (crédito: Foto: Reprodução/PCDF)

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) no Setor M da Ceilândia por armazenar conteúdo pornográfico infantil. Além disso, ele também é acusado de forçar seus sobrinhos, uma menina de nove anos e um menino de 11, a assistirem os vídeos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele passou a ser investigado devido a denúncias de familiares, que identificaram as práticas criminosas. Os familiares também relataram que o homem armazenava vídeos que continham cenas de estupro e mantinha relações sexuais com uma de suas irmãs.

Leia também: Autor e vítima de feminicídio no DF são velados no mesmo horário e local

Na Operação Schutz, realizada na sexta-feira (28/3), também foram apreendidos o telefone do acusado, 34 pendrives e um computador. O homem foi conduzido a 15° DP, onde foi preso preventivamente. No interrogatório, negou ter forçado as crianças a assistirem os vídeos pornográficos, porém, confessou que filmou a sobrinha com roupas íntimas enquanto ela dormia.

Ele foi indiciado por armazenar arquivos contendo cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Caso seja condenado, pode pegar de 1 a 4 anos de reclusão. Se for comprovado que o autor registrou imagens íntimas da sobrinha, e que tenha compartilhado essas filmagens, também será indiciado por esses crimes.

* Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso