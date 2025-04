Calor fora de época castiga brasilienses no início de outono

O calor tem sido um dos principais assuntos no Distrito Federal nos últimos dias. As temperaturas estão mais altas do que no mesmo período do ano passado, e a redução das chuvas reforça a sensação de tempo seco. Nesta primeira semana de abril, os termômetros devem atingir máximas de 31°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em 2024, a média girava em torno de 29°C, um aumento aparentemente pequeno, mas perceptível no dia a dia da população.

Além do calor intenso, a quantidade de chuva também diminuiu significativamente em comparação ao ano anterior. Dados do Inmet indicam que, em 2024, a estação de Brazlândia registrou um acumulado de 279,6 mm de chuva, enquanto no Plano Piloto o volume foi de 158,8 mm. Este ano, os índices caíram para 136,4 mm em Brazlândia e 101 mm no Plano Piloto, uma redução expressiva que reforça a sensação de chegada do período seco.

A atendente de restaurante Cristina Oliveira, 30, desloca-se todos os dias de Planaltina para o centro de Brasília. "É muito calor, principalmente onde eu trabalho. O dia fica mais cansativo, ainda mais pegando transporte público lotado no fim do expediente", conta.

A meteorologista do Inmet, Deise Moraes, explica que, apesar da sensação térmica elevada, as temperaturas estão dentro do esperado para esta época do ano. "Acabamos de sair do verão e estamos no início do outono, entrando no período de seca, com menos chuvas", explica. Mesmo assim, a especialista alerta que o calor deve persistir nos próximos dias, com previsão de chuva apenas para o fim de semana.

O casal amazonense Lenir Neves, 83, e Anuar Hadad, 82, vive em Brasília há seis décadas e também percebe mudanças no clima. "Brasília era gelada. Nessa época do ano, durante as festas, tínhamos que nos agasalhar bem, porque fazia muito frio. Hoje, as noites nem são mais tão frescas", relembra.

Cuidados

Sobre o calor, a Defesa Civil recomenda: manter a atenção com a hidratação de recém-nascidos, crianças, idosos e doentes; evitar a exposição direta ao sol nos horários de maior calor (entre as 10 às 16h); usar roupas leves, arejadas e também utilizar umidificadores de ar ou toalhas molhadas; dar preferência a alimentos leves, de digestão mais rápida, ricos em água; e evitar consumo excesssivo do sal.

Para uma proteção maior do corpo, além do filtro solar, é recomendado o uso de roupas com fatores UV certificados. Esse material protege até 98% dos raios que atingem a pele, sendo indicado principalmente para crianças e idosos. Chapéus e bonés devem ser incluídos como parte da proteção.

Com altas temperaturas, é inadequado deixar crianças ou animais no interior de veículos estacionados. Em situações de risco, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros (CBMDF) pelo telefone 193.