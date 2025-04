Ibaneis anuncia construção de centro de referência para autismo

O objetivo é estimular o atendimento em todas as regiões administrativas do DF, ao final do projeto, com a primeira unidade ficando localizada no Plano Piloto - (crédito: Foto: Renato Alves / Agência Brasília)

Nesta quarta-feira (2/4) é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O governador Ibaneis Rocha aproveitou a data para anunciar a construção do primeiro Centro de Referência Especializado em Autismo do DF.

A primeira unidade será instalada no Plano Piloto, mas, o objetivo do projeto é atender a todas as regiões administrativas do DF, até o final do projeto. Duas instalações já constam no planejamento, e serão situadas nas regiões Sudoeste e Norte de saúde, pontos considerados estratégicos.

Segundo o deputado distrital Eduardo Pedrosa (União), que há anos trabalha para viabilizar os centros de referência, o projeto representa um avanço histórico no acolhimento e no cuidado com pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

Nas suas redes sociais, o governador Ibaneis Rocha revela que a criação do centro reforça o compromisso do DF com a inclusão e o acolhimento. “Mais uma vez, o Distrito Federal sai na vanguarda no atendimento e na conscientização, porque nós precisamos muito acolher essas pessoas. A ideia é abrir pelo menos um centro desses em cada região, para que possamos atender a todos da melhor forma possível”, projeta.

