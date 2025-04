Falta de iluminação pública gera insegurança em quadras da Asa Norte

A escuridão tem tomado conta de várias áreas da Asa Norte, causando insegurança e transtornos para moradores e pedestres. A falta de iluminação pública tem sido motivo de constantes reclamações, especialmente na SQN 111 e 112, onde postes apagados deixam vias e áreas internas sem luz há meses.

Na noite da última quinta-feira (3/4), um assalto à mão armada ocorreu na quadra, e a vítima foi abordada enquanto saía da academia. Para os moradores, a ausência de iluminação favorece ações criminosas e também representa risco para pedestres, especialmente nos trajetos entre quadras.

De acordo com Marcelo Costa, síndico do Bloco A da SQN 111, a frente da quadra está completamente escura há uma semana. A Companhia Energética de Brasília (CEB) chegou a comparecer ao local para tentar solucionar o problema, mas, segundo ele, não conseguiu resolver devido ao furto de cabos incompatíveis com o material atualmente disponível para reposição.

“Nós estamos sem iluminação. Internamente, temos postes apagados há mais de um ano, e a CEB não deu solução. Isso cria um problema de insegurança pública grande e aumenta o risco de atropelamentos, já que os motoristas só enxergam os pedestres muito em cima ou, às vezes, nem veem se a pessoa estiver de roupa escura. Há promessas de troca por lâmpadas de LED, mas nada foi feito”, afirmou o síndico.

Monitoramento

Em resposta, a CEB afirmou que há dois chamados abertos na 111 Norte dentro do prazo de atendimento e que não há registros para outros pontos citados. A companhia destaca que o furto de cabos e atos de vandalismo são desafios constantes e que, apenas nos dois primeiros meses de 2025, 13 quilômetros de cabos foram furtados no Distrito Federal. O Plano Piloto está entre as regiões mais afetadas.

Para combater o problema, a CEB informa que está substituindo cabos de cobre por alumínio, que não possuem valor no mercado paralelo, além de trocar postes para evitar acesso indevido à rede elétrica. A empresa orienta os moradores a registrarem solicitações por meio do telefone 155, do aplicativo Ilumina DF ou do site da Companhia.

