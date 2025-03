Fecomércio prepara evento nacional para divulgar o trabalho do Sistema S

O Instituto Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) está preparando uma semana de atrações para divulgar o trabalho do Sistema S, que compreende nove diferentes entidades nacionais, com destaque para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço Social do Comércio (Sesc), o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac).

Em Brasília, a Semana S ocorrerá em diferentes cidades, nos dias 16 e 17 de maio, e contará com corrida de rua, atrações musicais, palestras e serviços prestados gratuitamente. O presidente do Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, concedeu entrevista aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca no programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, desta quinta-feira (6/3) e falou sobre as expectativas para o evento.

O primeiro dia de evento será de apresentações para empresários e integrantes do governo para mostrar o que é o Sistema S. Estão sendo preparadas palestras para que possam falar sobre o sistema e explicar cada área de atuação das nove entidades presentes.

“No dia 17 faremos uma edição do 'Fecomércio Mais Perto de Todos', um evento que nós realizamos desde 2021, na Torre de Televisão. Vamos iniciar com uma corrida, teremos apresentações às 10 horas, incluindo a de uma banda infantil, e vamos seguir até a noite, com todos os serviços que o Sesc, o Senac e o Instituto Fecomércio prestam para a população gratuitos no dia 17. Isso inclui odontologia e serviços para a mulher, como colocação de DIU”, detalha o presidente.

Próximos eventos

Este ano ainda vai contar com mais eventos organizados pela federação. Um deles, citado pelo presidente, é o Sesc Mais Sertanejo, uma grande atração de nível nacional que, no ano passado, levou a dupla Bruno e Marrone para Brazlândia, onde fizeram uma apresentação para cerca de 16 mil pessoas. Com entradas gratuitas, o festival deve acontecer novamente em setembro deste ano, dando oportunidade para que pessoas de fora do Plano Piloto possam assistir a grandes artistas nacionais.

“A gente não pode deixar só aqui dentro do Plano Piloto. Todas as cidades merecem esses grandes eventos e as pessoas se sentem muito felizes, inseridas, porque elas nunca tiveram oportunidade de ir ao show do Bruno e Marrone. Tem um certo custo, muitas pessoas não têm condição de pagar para ir a um show da Joelma ou do Emicida. É o papel social e cultural que o Sesc faz e nós nos sentimos muito felizes em poder realizar isso para as pessoas que mais precisam”, explica Freire.

