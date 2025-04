PMDF desmancha laboratório de cocaína e prende suspeitos na Ceilândia

Na noite desta quinta-feira (3/4), em Ceilândia, a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do PATAMO do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), prendeu quatro pessoas pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

A operação ocorreu com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope/PMDF), o Pelotão Tático Ofensivo Rodoviário (TOR/PMGO) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no DF (FICCO/DF). Um laboratório de refino de cocaína foi descoberto pelos policiais, além de uma grande quantidade de entorpecentes e munições de diversos calibres, todos apreendidos na operação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Maconha, crack, quase meia tonelada de insumos utilizados para produção de cocaína, uma balança de precisão e centenas de munições foram confiscados pelos agentes. Um mandado de prisão também foi cumprido durante a ação.

O prejuízo estimado gira em torno de R$ 2 milhões para o crime organizado. Os detidos foram encaminhados à Polícia Federal, onde permaneceram à disposição da Justiça.