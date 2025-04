Homem com tornozeleira eletrônica é preso com drogas no Itapoã

Homem monitorado por tornozeleira é flagrado com skunk e cocaína no Itapoã - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem de 27 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso por tráfico de drogas na noite deste sábado (5/4), no Itapoã. Na residência do suspeito, os militares encontraram uma mochila contendo dois pacotes de skunk - uma variação da maconha, um pote com a mesma substância, diversas porções embaladas para venda, uma porção de cocaína, R$ 561 em dinheiro e duas balanças de precisão.

A prisão foi realizada por policiais militares do 20º Batalhão, por volta das 18h30, após denúncias sobre a atuação do suspeito na região. As equipes intensificaram o patrulhamento na área após receberem diversas informações sobre o envolvimento de um homem com a comercialização de entorpecentes.

Durante a ronda, os policiais localizaram o indivíduo com as características repassadas e procederam com a abordagem. O acusado possui diversas passagens por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.