Polo JK: Mulher morre após tombar veículo em Santa Maria

Uma mulher de 37 anos morreu após tombar lateralmente o carro que dirigia na manhã deste domingo (6/4), no Polo JK, em Santa Maria. O acidente aconteceu por volta das 6h07, no trecho 1, conjunto 9 da região administrativa. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou três viaturas para o atendimento da ocorrência.



Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um Fiat Uno Vivace, de cor vermelha, tombado lateralmente sobre uma estrutura metálica que funcionava como um tipo de guarda-corpo. A condutora, identificada pelas iniciais D.N.F., foi encontrada sem sinais vitais. O óbito foi constatado ainda no local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da mulher, havia outro passageiro no veículo, um homem ainda não identificado, que não sofreu ferimentos e não foi necessário o atendimento hospitalar.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esteve no local e isolou a área até a chegada da perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que ficará responsável por apurar as circunstâncias do tombamento.