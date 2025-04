Duas pessoas são atropeladas e motorista foge sem prestar socorro

Duas pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro na noite deste sábado (5/4), na Ceilândia. O acidente aconteceu por volta das 23h21 na QNO 18, conjunto 22 do Setor O. O motorista suspeito de causar o atropelamento fugiu do local sem prestar socorro.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos às vítimas. Segundo informações dos socorristas, uma mulher de 31 anos, identificada pelas iniciais T.P.S., apresentava uma fratura exposta na perna esquerda e ferimentos na mão. Ela foi atendida no local e, em seguida, transportada para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

A segunda vítima, um homem de 44 anos, identificado como M.F.F., sofreu um grave ferimento no rosto, além de escoriações nos braços e pernas. Ele também foi atendido pelos socorristas para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O suposto veículo responsável pelo atropelamento não estava no local quando as equipes chegaram. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para registrar a ocorrência e realizar as investigações.