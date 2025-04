Motorista foge de blitz, bate em árvore e é preso por embriaguez

Um homem foi preso na noite deste sábado (5/4) após fugir de um ponto de bloqueio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em parceria com o Detran-DF, na Asa Norte. Segundo a PMDF, o condutor de um Jeep Compass desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade pela via N1. O acompanhamento policial seguiu até o Cruzeiro, na avenida das Jaqueiras, onde o motorista perdeu o controle da direção e colidiu com uma árvore.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a abordagem dos policiais militares, o suspeito se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi autuado por embriaguez ao volante, direção perigosa e avanço de sinal vermelho. Além disso, os policiais constataram que o veículo possuía mais de R$ 10 mil em multas em aberto.

O motorista foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos legais, e o veículo foi removido ao pátio do DETRAN.