Colisão seguida de capotamento deixa feridos na Via Estrutural

Três veículos se envolveram em um acidente na entrada da EPCL (Via Estrutural), nesta segunda-feira (7/4), no sentido Taguatinga - Plano Piloto, próximo a Vicente Pires-DF. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), três veículos se envolveram no acidente: um GM Cruze, um Honda Civic e um Renault Logan, que capotou e parou no canteiro lateral da via após a colisão.



O passageiro do Renault Logan, de 23 anos, foi retirado do carro e apresentava queixas de dores no braço direito e nas pernas. Após avaliação, foi encaminhado consciente e orientado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

O condutor do veículo, de 42 anos, já havia saído do carro quando as equipes de resgate chegaram. A vítima estava consciente e orientada, mas relatava dores na região do peito e também foi transportada para o HRT.

Uma terceira vítima foi atendida e transportada pelo SAMU. Não há informações sobre o estado de saúde dela, segundo o CBMDF, nem a respeito da dinâmica do acidente.





* Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho