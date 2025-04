PCDF prende um dos suspeitos de furto de armas na Asa Norte

Agentes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) cumpriram, nesta segunda-feira (7/4), dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão relacionados à investigação do furto de três armas de fogo, na Asa Norte, em 22 de março.

Os mandados, expedidos pela 4ª Vara Criminal de Brasília, foram executados em Ceilândia e em Águas Lindas, cidade do Entorno do Distrito Federal.

Durante a operação, um dos suspeitos do furto, de 24 anos, foi localizado e teve a prisão preventiva cumprida. Segundo os investigadores, ele não tinha relação com a vítima.

O investigado estava em regime semiaberto e teria se aproveitado do benefício de saída temporária para cometer o crime. Segundo a PCDF, ele se associou a outras duas pessoas, ainda não identificadas. As investigações seguem para localizar e prender os outros envolvidos.

Relembre

O caso ocorreu na SQN 110, num prédio em área nobre. Os criminosos entraram fingindo ser moradores e levaram três armas e mais de mil munições que estavam dentro de um cofre na casa de um colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC).

Câmeras de monitoramento do edifício registraram parte da ação do grupo. O crime ocorreu à tarde e os moradores não estavam em casa quando os ladões agiram. O porteiro que estava no local era temporário e cobria as férias de um colega. Por isso, ele não teria desconfiado da ação, que durou menos de uma hora. Os envolvidos arrombarem a porta do apartamento numa ação classificada pela polícia como "profissional".