Atenção: Epig terá mudanças no trânsito a partir de quarta-feira (9/4)

As obras no trecho 1 da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) chegam a uma nova fase. Com isso, serão necessárias alterações no trânsito a partir das 12h, desta quarta-feira (9/4). Os motoristas que seguem em direção à Estrada Setor Policial Militar (ESPM) devem usar o desvio provisório que passa por baixo do novo viaduto na região.

Para facilitar a execução e reduzir os impactos no trânsito, os trabalhos na Epig foram divididos em seis trechos. Entre os que estão em obras, o trecho 1, que vai do viaduto da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), na altura do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), até a Octogonal, é o mais adiantado.

O segundo mais adiantado é o trecho 2, localizado na altura da via que separa Octogonal e Sudoeste. Ele terá dois viadutos, eliminando a necessidade de semáforos no cruzamento da Octogonal com a Epig. Nos trechos 4,(que passa pelas quadras 101 a 103 do Sudoeste), 5 (em frente ao Setor de Indústrias Gráficas) e 6 (entre o SIG e o Parque da Cidade, na altura do Pavilhão de Exposições ) estão sendo executados serviços relacionados à pavimentação da via.

