Trecho da W3 Sul sofre alteração no trânsito nesta terça-feira (8/04)

Nesta terça-feira (8/4), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) fará alterações no trânsito da W3 Sul, sentido sul-norte. As intervenções, devido às gravações do filme A Menor Distância Entre Dois Pontos, serão nas proximidades do Espaço Cultural Renato Russo.

A via será bloqueada na altura da 508 Sul, a partir das 23h, e o fluxo de veículos desviado para a via W2 Sul. Os agentes do Detran atuarão na região para garantir a segurança e fluidez do trânsito. A previsão é de que a interdição vá até as 6h desta quarta-feira (9/4).

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)

