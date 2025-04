Bicho-preguiça é salvo ao tentar atravessar via próxima ao aeroporto de Brasília - (crédito: PMDF)

Um bicho-preguiça foi resgatado por policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) na tarde desta segunda-feira (7/4), enquanto tentava atravessar uma movimentada via de acesso ao aeroporto, nas proximidades do Zoológico de Brasília.

O animal, em risco de atropelamento, foi salvo após uma mulher acionar a equipe ao perceber a situação de perigo. Estressado por estar fora de seu habitat, o bicho-preguiça foi avaliado e, em seguida, devolvido com segurança a uma área apropriada para a sua espécie.