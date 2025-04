Ninguém ficou ferido em princípio de incêndio no edifício do MEC

Um princípio de incêndio atingiu o edifício do anexo 1 do Ministério da Educação (MEC) na tarde desta segunda-feira (07/4). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o esfumaçamento e o fogo confinado no subsolo do local possivelmente foram motivados por uma danificação no sistema de arrefecimento. Não houve nenhum ferido na ocorrência.

No momento do princípio de incêndio, estava sendo feita uma manutenção periódica no sistema de arrefecimento (responsável por controlar a temperatura do ambiente e dos equipamentos do estabelecimento), que fica no subsolo do edifício. Inicialmente, para combater o fogo confinado e o esfumaçamento, os brigadistas do local abriram os hidrantes e encaixaram a mangueira, sendo suficiente para minimizar os danos do princípio de incêndio.

A Tenente Tahan, oficial de informação pública do Corpo de Bombeiros, explicou que a danificação do arrefecimento pode ter sido causada por uma ferramenta na hora da manutenção. “Estava sendo feita manutenção. Pode ter sido um centelhador, ferramenta que o técnico usa, porém não podemos determinar”, disse.

O CBMDF chegou ao local e o pequeno foco de fogo havia sido controlado. A corporação fez uma ventilação tática para acabar com a fumaça e agora, aguarda a perícia para investigação do princípio de incêndio que ocasionou na evacuação de todas pessoas dos dois edifícios.



Ninguém ferido



Cerca de 1.200 pessoas estavam nos prédios do anexo 1 e 2 do Ministério da Educação, e, assim que identificado a danificação no arrefecimento, os brigadistas solicitaram a evacuação de todos do prédio como medida de segurança. Não houve nenhum ferido na ocasião.

“Um incêndio na área externa do edifício anexo do Ministério da Educação foi controlado pelos brigadistas do prédio por volta de 17h desta segunda-feira, 7 de abril. O edifício foi evacuado em função da fumaça e não há vítimas. O Corpo de Bombeiros foi chamado e atua no local para identificar as causas”, disse, em nota, o MEC.

