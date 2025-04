FomentaCine 2025: semana, no Cine Brasília, trará palestra e seminário

Segunda edição do ambiente de mercado do Cine voltado ao cinema independente do Brasil traz como debate principal a importância dos cinemas de rua - (crédito: Divulgação )

O Cine Brasília realizará a segunda edição do FormentaCine: Mercado-Seminário de Cinema e Audiovisual da Região Centro-Oeste e Norte do Brasil, entre os dias 8 e 11 de abril. Com atividades formativas gratuitas, o evento promove debates, palestras, sessões especiais e oportunidades de trocas para realizadores, distribuidores e exibidores.

Cada projeto de longa e curta-metragem selecionado terá direito a transporte e hospedagem para um representante da equipe. Ao longo de quatro dias, os representantes participarão de diversas atividades focadas no aprimoramento de seus projetos. Além de terem a oportunidade de apresentá-los a importantes nomes do audiovisual brasileiro durante os pitchings e as rodadas de negócios. Os destaques de cada categoria receberão uma premiação. Nesta edição foram ampliadas as consultorias, e, pela primeira vez, será realizado o pitching de longas, acompanhado de uma oficina para preparar os participantes.

Além das ações voltadas exclusivamente aos projetos selecionados, a programação conta ainda com três palestras, sobre a valorização das produções regionais e suas oportunidades, distribuição de curta-metragens e produção de longas, todas com 50 vagas cada. No dia 8, às 18h30, é realizada a pré-estreia do documentário A Queda do céu, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro. No dia 10, o curta Paisagem em chamas será exibido em conjunto com Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, e será apresentado o seminário Cinemas de Rua: Desafios da Exibição, para discutir a sustentabilidade e o futuro das salas de cinema de rua no Brasil.

O evento ainda conta com exibições especiais de sete filmes, mostra de quatro curtas da Filmes de Plástico, um debate e um estudo de caso. As atividades formativas são abertas ao público mediante inscrição prévia via formulário online ou mediante a compra de ingressos, no caso dos filmes. A programação completa está disponível nos site e redes sociais do Cine Brasília.

* Estagiária sob a supervisão de Ricardo Daehn