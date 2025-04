Justiça mantém preso homem que tentou matar grávida a facadas

A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de um homem de 33 anos que tentou matar a companheira, uma mulher grávida, a facadas, no Recanto das Emas. O caso ocorreu na última sexta-feira (4/4). A vítima foi atingida com três golpes nas costas.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio, resistência à prisão e dano ao patrimônio público. A soma das penas pode ultrapassar 20 anos de prisão.

No dia do crime, os policiais cuidavam de outra investigação na região, quando avistaram o indivíduo correndo em via pública portando uma faca. Neste momento, moradores da região alertaram a equipe sobre o esfaqueamento de uma mulher grávida momentos antes. Durante a abordagem, os agentes constaram que ela era esposa do homem.

No momento da abordagem, o agressor demonstrou extrema agressividade, resistindo à prisão de forma ativa e tentando agredir os policiais, inclusive com mordidas. Após ser contido pela equipe, o homem foi conduzido à 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo II) para os procedimentos legais cabíveis.

Ainda nas dependências da delegacia, ele continuou com um comportamento violento, entrando em surto e golpeando as grades da cela com o próprio corpo. A ação resultou em danos à estrutura da carceragem e ferimentos em si mesmo.

A vítima, de 28 anos, recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). No hospital, a mulher grávida passou por uma cirurgia de emergência para conter os ferimentos.