Peão quebra clavícula ao ser pisoteado por touro durante rodeio em Brasília

Rogério Silva, 23 anos, campeão nacional da Professional Bull Riders (PBR), organização mundial de montaria em touros, fraturou a clavícula ao cair de um touro e ser pisoteado pelo animal durante o PBR Brasília Rodeio Fest. O evento ocorreu no Parque da Cidade nesse último fim de semana — de 4 a 6 de abril. Um vídeo gravado durante a disputa mostra o momento do acidente.

Em nota, publicada nas redes sociais, a PBR Brasil informou que o competidor terá que passar por uma cirurgia. A previsão é que o tempo de recuperação dure entre 60 a 90 dias. "Um dos grandes nomes da temporada vai ficar fora das arenas temporariamente, mas a garra de Rogério é maior que qualquer lesão", escreveu a a organização do evento no Brasil.

Nos comentários da publicação, internautas desejaram uma boa recuperação para o competidor. "Força Rogério! Você é um excelente peão e representa muito o nosso Brasil. Deus abençoe, boa recuperação", escreveu um seguidor. Outro comentou: "Força cowboy o imprevisto sempre acontece, mas Deus está com você".

Natural de Paranaíta, em Mato Grosso, Rogério já participou de diversos campeonatos no Brasil. Em 2024, ele conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Professional Bull Riders (PBR), realizado em Barretos (SP). Com a vitória, Rogério levou para casa um prêmio de R$ 180 mil, uma caminhonete avaliada em R$ 300 mil e um bônus de R$ 100 mil.



O Correio entrou em contato com PBR em busca de mais informações e uma manifestação. Em caso de resposta, o texto será atualizado.