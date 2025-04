Cãominhada no Cruzeiro reúne ações de proteção animal e lazer gratuito

A Administração Regional do Cruzeiro realiza, neste domingo (13/4), a 3ª edição da Cãominhada e Rua de Lazer, em celebração ao Abril Laranja — mês dedicado à conscientização contra os maus-tratos aos animais. A partir das 9h, o estacionamento do Ginásio do Cruzeiro será transformado em espaço de lazer e cuidados, com programação voltada para toda a família, incluindo os animais de estimação.

Com entrada gratuita, o evento contará com feira de adoção de cães e gatos, vacinação gratuita para os pets, distribuição de brindes, feira de produtos, brinquedos infláveis e atividades para as crianças. “A Cãominhada é um evento que já entrou para o calendário da cidade. É muito gratificante ver os pets se divertindo com seus tutores e perceber que a comunidade tem abraçado a causa animal”, afirma o administrador regional Gustavo Aires.

A ação é realizada em parceria com diversas instituições e tem o objetivo de promover a proteção animal, além de incentivar a adoção responsável. Tutores e simpatizantes da causa são convidados a participar gratuitamente com seus animais ou simplesmente aproveitar as atrações do evento.

Serviço

Dia: Domingo (13/4)

Horário: A partir das 9h

Local: Estacionamento do Ginásio do Cruzeiro

Entrada Gratuita