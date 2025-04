Estudantes voltam a trocar ofensas na UnB, na noite desta sexta-feira (11/4)

Manifestantes de direita e de esquerda se encontraram no Instituto Central Norte, prédio principal Universidade de Brasília - (crédito: Luís Nova/CB)

Na noite desta sexta-feira (11/4), manifestantes de direita e de esquerda se encontraram no Instituto Central Norte, prédio principal Universidade de Brasília (UNB). Mais de 20 integrantes pró-direita protestaram em frente do ICC. Entre os membros, estava Wilker Leão, influencer que foi suspenso por 60 dias da universidade por gravar vídeos e expor alunos. Os manifestantes rezaram e bateram palmas aos gritos de “liberdade já” e “Glauber caçado”.

Membros do Diretório Central Estudantil (DCE) gritavam contra os manifestantes de direita ao som de músicas infantis. Marcelo Romualdo, de 37 anos, estudante de Artes da UnB explicou a escolha das músicas. “São para que os vídeos postados por eles, nas redes sociais, caiam por direitos autorais”, enfatizou. A segurança do Instituto Central Norte foi reforçada com o apoio da Segurança Universitária Federal.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho