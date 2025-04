Justiça revoga prisão de acusada de furtar mais R$ 100 mil

A prisão de uma diarista acusada de roubar mais de R$100 mil dos patrões foi revogada nesta sexta-feira (11/4) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Fabiana Vicente da Silva, foi presa preventivamente, há uma semana — em (4/4), após uma série de furtos na casa em que trabalha no Lago Norte.

A defesa de Fabiana sustentou que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir o prosseguimento da ação penal tendo em vista sua condição de ser réu primária (sem antecedentes), ter residência fixa e vínculo empregatício. Além disso, ela também é mãe e a única responsável por duas adolescentes, uma com no desenvolvimento.

O Ministério Público, que inicialmente havia requerido a prisão preventiva por suspeitar que ela pudesse cometer novos crimes e por abuso de confiança, reavaliou sua posição. Ao analisar os autos, o juiz reconheceu a presença dos requisitos legais para a manutenção dessa detenção. Ele decidiu que ela poderia responder ao processo em liberdade, desde que cumpra medidas alternativas à prisão, previstas na lei.

Para que permaneça respondendo em liberdade, Fabiana deverá comparecer mensalmente ao TJDFT, a partir do dia 10 de maio, para informar e justificar suas atividades. Também deverá estar presente em todos os atos do processo, não poderá sair do Distrito Federal sem autorização do juiz e está proibida de manter contato com as vítimas e testemunhas envolvidas no caso.

Roubo

A mulher teria, entre 1º de novembro de 2024 e 2 de março de 2025, se apoderado sem permissão de R$ 150 mil em bens da residência onde trabalhava.

Investigadores também descobriram que pelo menos outros dois boletins de ocorrência foram registrados relacionando a suspeita com outros furtos em Águas Claras e no Sudoeste.