Jovem de 18 anos morre ao bater carro em árvore, no Lago Sul

Jovem tinha 18 anos e conduzia o veículo no momento do acidente - (crédito: Divulgação/Redes sociais)

Um jovem de 18 anos, identificado como Gabriel Gastal, morreu após bater o carro, um BMW M2 Coupé, em uma árvore na altura da SMDB do Lago Sul, na noite dessa sexta-feira (11/4). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima, que conduzia o veículo, estava presa às ferragens e faleceu no local do acidente. Outro jovem, 17 anos, foi transferido para o Instituto Hospital de Base de Brasilia (IHBB) com possível traumatismo cranioencefálico (TCE) e várias escoriações na perna.

A Polícia Militar (PMDF) informou que uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) trafegava pela via quando viu o acidente. No local, notaram que um veículo havia saído da pista e colidido lateralmente com uma árvore no canteiro lateral, no lado correspondente ao condutor. A Perícia da Polícia Civil do DF foi acionada e a 10ª Delegacia de Polícia, do Lago Sul, investiga o caso.

No interior da BMW, estavam duas vítimas: o passageiro, que estava sem documentos e foi identificado por um familiar que compareceu ao local, e o condutor, também sem documentos, resgatado sem vida pelos Bombeiros.

Nas redes sociais, a notícia do falecimento de Gabriel Gastal gerou comoção. Amigos da família relataram receber com choque a informação da morte do jovem e lamentaram a perda. Segundo uma das postagens, os pais dos jovem, a jornalista e escritora Paloma Gastal e o advogado José Carlos Vasconcellos, estavam em viagem e já estão retornando para Brasília. Gabriel era um dos quatro filhos do casal.