Previsão do tempo: Sábado no DF será de muitas nuvens e chuvas isoladas

O fim de semana no Distrito Federal começa nublado e com altas temperaturas. Neste sábado (12/4), os termômetros do DF podem chegar a marca de 29°C, enquanto o céu deve permanecer encoberto de nuvens durante todo o dia. A partir da tarde, devem ser registradas pancadas de chuvas isoladas, que se estendem até a noite. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Para domingo (13), a previsão ainda é de altas temperaturas, com máxima de 28°C, e céu encoberto. Pancadas de chuvas, porém, não devem ser registradas ao longo do dia. Na segunda (14) e terça (15), os termômetros caem para os 27°C.

As temperaturas só voltam a aumentar na quarta (16) e chegam junto com a previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda:

Não utilizar equipamentos elétricos

Evitar tomar banho durante as pancadas de chuva

Não utilizar o telefone caso esteja conectado à rede elétrica

Evitar a proximidade e o contato com materiais condutores de energia

Manter-se sempre calçado

Desligar todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas