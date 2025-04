Aniversário de Brasília: atrações gratuitas prometem agitar a Esplanada

O Governo do Distrito Federal (GDF) preparou uma extensa programação para celebrar o 65º aniversário de Brasília, com o tema "O melhor tempo é agora". A Esplanada dos Ministérios será o epicentro das festividades, com três dias de shows gratuitos que prometem agradar a todos os gostos musicais.

A festa começa no sábado (19/4), com os shows de Wesley Safadão e Léo Santana. No domingo (20/4), o público poderá curtir os shows de Fagner, O Grande Encontro e Mari Fernandez. A segunda-feira (21/4), dia do aniversário de Brasília, terá shows de Eli Soares, Menos É Mais e Zé Neto & Cristiano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Além dos shows, a estrutura montada na Esplanada contará com diversas opções de lazer e entretenimento, como roda gigante, tirolesa, área kids e pet, e praça de alimentação. O GDF também oferecerá transporte público gratuito durante os cinco dias de feriado, através do programa Vai de Graça.

A programação dos 65 anos de Brasília inclui ainda eventos religiosos da Semana Santa, como a Via Sacra no Morro da Capelinha, na sexta-feira (18/4), e a missa em ação de graças a Brasília na Catedral Metropolitana, na segunda-feira. O setor produtivo também se mobilizou para a data, com descontos em hotéis e festivais gastronômicos.

Os equipamentos públicos vinculados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) também prepararam programações especiais gratuitas, com atrações teatrais, espetáculos de mágica e concertos musicais. A Maratona Brasília, com percursos de 3 km a 42 km, completa a programação esportiva das comemorações.

*Com informações da Agência Brasília