Homem mata dois e deixa um ferido; crimes ocorrem em Santa Maria e Céu Azul

Homem foi preso por duplo homicídio e uma tentativa de assassinato na noite deste sábado (12/4). Os crimes ocorreram em Santa Maria e no Céu Azul (GO). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou com mais duas pessoas em um lava-jato na Quadra 517, em Santa Maria, quando começou uma confusão com o proprietário do estabelecimento e um amigo dele.

Em um certo momento, o suspeito preso sacou uma faca e esfaqueou duas pessoas. Uma delas morreu na hora. A outra foi levada para o Hospital Regional de Santa Maria. Até o fechamento desta edição não havia informação sobre quem são as vítimas.

Outro crime

De acordo com a PM, após os crimes cometidos em Santa Maria o suspeito de dar as facadas e mais dois homens e uma mulher roubaram o veículo de uma das vítimas e seguiram para a cidade de Céu Azul, no Entorno do DF. Lá, o mesmo suspeito matou outra pessoa. Depois disso, o grupo retornou para Santa Maria, onde foi preso por uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), na QR 518, sendo encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

Até o fechamento desta matéria, não há informações sobre a motivação dos crimes.





A ação foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 26º Batalhão, com o apoio de batalhões especializados.