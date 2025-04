Homem é morto a facadas em Santa Maria; três suspeitos são presos

Um homem de 31 anos foi morto a facadas na quadra QR 516, em Santa Maria. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi chamado para atender à vítima às 17h40 e, ao chegar ao local, constatou que ela já estava morta. De acordo com os bombeiros, o homem apresentava perfurações nas costas e no ombro. Depois desse crime, o suspeito foi para a cidade do Céu Azul onde cometeu outro homícidio.

Leia também: Homem é esfaqueado pela esposa durante discussão no Gama

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Até o momento, três supeitos — dois homens e uma mulher — foram presos por policiais militares do 26º Batalhão. Eles foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama), que investiga o caso.