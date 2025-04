Motociclista morre na EPTG: vítima era subtenente do Corpo de Bombeiros do DF

O motociclista morto em um acidente de trânsito ocorrido na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), nas proximidades da entrada do Guará I, no sentido SIA, é o subtenente do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) Jefferson Rodrigues André de Melo, 51 anos. O caso aconteceu neste sábado (12/4).

O acidente envolveu uma motocicleta Kawasaki verde, pilotada por Jefferson, e um veículo Nissan Sentra branco. Equipes do CBMDF foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas encontraram o colega caído ao solo, sem sinais vitais e com lesões incompatíveis com a vida. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

Em nota publicada nas redes sociais, o CBMDF manifestou profundo pesar pela perda do subtenente. “A perda é imensurável e profundamente sentida por todos nós. Nossas mais sinceras condolências são direcionadas à família, amigos e colegas, com votos de que encontrem conforto neste momento difícil.”