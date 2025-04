Brasília se prepara para o tradicional Auto de Páscoa da Igreja Batista Capital

A capital federal se prepara para receber mais uma edição do Auto de Páscoa, tradicional musical encenado pela Igreja Batista Capital. O espetáculo, que já se consolidou como parte do calendário cultural da cidade, promete emocionar o público com um roteiro inédito, músicas autorais e uma produção inteiramente realizada por voluntários.

Mais do que uma simples encenação, o Auto de Páscoa busca proporcionar uma experiência artística completa, combinando teatro, música, dança e tecnologia para levar o público a uma imersão na história da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O espetáculo abordará temas como esperança, recomeço e amor ao próximo, convidando o público a refletir sobre o impacto dessa narrativa no cotidiano.

As apresentações acontecerão no auditório da Igreja Batista Capital, no Setor de Clubes Sul. A temporada terá início no dia 11 de abril, e seguirá nos dias 14, 15, 16 e 17 de abril, sempre às 20h. No dia 18 de abril, haverá duas sessões: uma às 16h, com audiodescrição para pessoas com deficiência visual, e outra às 20h, com intérpretes de Libras para pessoas com deficiência auditiva, garantindo a acessibilidade do evento.

Serviço:

Local: Igreja Batista Capital – Campus Sul

Endereço: Setor de Clubes Sul, Trecho 2, Conjunto 52, 40, Brasília – DF

Datas: 11 (estreia), 14, 15, 16 e 17 de abril, às 20h. E dia 18 de abril, às 16h (com audiodescrição) e às 20h (com intérprete de Libras).

Ingressos: www.e-inscricao.com/igrejacapital