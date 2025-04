Homem fica preso em caminhonete após perder o controle na na DF-140

Um homem de 45 anos ficou preso às ferragens após perder o controle do carro e colidir contra um poste na tarde deste domingo (13/4). O acidente ocorreu na rodovia DF-140, Km 13, antes do Jardim ABC, em Goiás, no sentido Brasília, região de São Sebastião, no Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros. Ao chegarem ao local, os militares se depararam com uma caminhonete modelo S10 LT, de cor branca, que havia perdido o controle e colidido contra um poste de distribuição de energia elétrica.

O condutor ficou preso no interior do veículo. Os bombeiros precisaram realizar a extricação da vítima com o auxílio de equipamentos especializados. De acordo com o CBMDF, o homem apresentava escoriações, foi avaliado pelos socorristas e, em seguida, transportado com prioridade, consciente e orientado, para o Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF).

Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para o atendimento.