Motociclista morre em acidente na EPTG; é o segundo caso em menos de 24 horas

Na madrugada deste domingo (13/4), um motociclista de 46 anos morreu em um acidente de trânsito na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), próximo à entrada de Vicente Pires. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) não soube informar a dinâmica do ocorrido.

Trata-se da segunda morte de motociclista na via em menos de 24 horas. Nesse sábado (12), um subtenente da corporação, identificado como Jefferson Rodrigues André de Melo, 51, morreu após sua moto envolver-se em um acidente com um veículo, nas proximidades da entrada do Guará I, sentido SIA.

Segundo informações dos bombeiros, quando o socorro chegou, o homem, localizado caído no canteiro laterial da via, já estava sem vida. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local do acidente e a Polícia Civil realizou a perícia para apurar as circunstâncias do caso.